Rifiuti abbandonati nella frazione. Le guardie trovano i responsabili

Sabato scorso a Reno Centese, su indicazione della Polizia Locale, le Guardie Volontarie di Agriambiente hanno iniziato una serie di controlli nella frazione, teatro nell’ultima settimana di numerosi abbandoni di rifiuti. Proprio venerdì le guardie hanno eseguito un accertamento che ha permesso di risalire ai responsabili di un importante abbandono di rifiuti urbani non pericolosi, avvenuto la notte prima. Inoltre è stata segnalata l’area con l’applicazione Junker app per Clara, che ha permesso, grazie anche alla consolidata sinergia tra Comune, Clara e Guardie, la conclusione dell’operazione che ha visto una pattuglia sovrintendere al recupero e al ripristino dello stato del luogo eseguito dalla cooperativa ’La città verde’, mentre un’altra pattuglia sempre di guardie abilitate ad operare anche in provincia di Modena, ha rintracciato e raggiunto nel vicino comune di Finale Emilia i responsabili dell’abbandono, procedendo immediatamente alla contestazione a norma di legge. "Questo è l’ennesimo episodio che vede come responsabili persone che provengono da comuni limitrofi, in questo caso anche da un’altra provincia", commenta il presidente delle Guardie Vittorio Baccino.

"Il servizio delle guardie volontarie non solo ha tutta la gratitudine e riconoscenza dell’amministrazione, ma voglio sottolineare come sia un bene fondamentale per la comunità, accompagnata verso la sfida comune di proteggere il nostro ambiente, con grande competenza e professionalità. La giornata di sabato avrebbe visto molti al mare, ma loro erano lì, nell’interesse di tutti. A nome della città il più grande grazie", il commento del vicesindaco Salatiello.