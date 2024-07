Rotary, cambio al vertice. Zanella nuovo presidente

Passaggio di consegne all’interno del Club Rotary Ferrara Est svoltosi lunedì scorso nel suggestivo palcoscenico offerto dal palazzo dei Diamanti. Momento clou della conviviale con più di 120 partecipanti, il passaggio del collare dal presidente uscente Paolo Govoni al presidente entrante per l’anno 2024-25 Marco Vinicio Zanella. "Il Rotary – ha sottolineato il past president Govoni nei suoi molteplici interventi – è un giacimento prezioso per l’intera collettività, è un capitale sociale che arricchisce i valori di speranza e di fiducia. Essere presidente del Club Rotary Ferrara Est è stata per me un’occasione formidabile per il pieno raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del mio programma e per comprendere fino in fondo che donare il proprio tempo, impegno e lavoro, non significa privarsi di qualcosa. Al contrario, chi dona riceve un multiplo di umanità e di questo sono avvantaggiati tutti coloro i quali gli stanno intorno. Il senso del volontariato sta nella persona e nel suo bisogno di realizzarsi pienamente: questo vale sia per chi si trova dalla parte del dono, sia per chi si trova dalla parte del bisogno. Ringrazio tutti i soci che hanno testimoniato, con impegno e passione, i valori costitutivi del nostro club".

Dopo l’intervento del presidente uscente ecco la parola al nuovo presidente Marco Zanella. "Dopo la bellissima annata condotta da Paolo assumo l’incarico con un grande senso di responsabilità e tanta emozione. Sarà una annata a colori, arancione e blu su tutti: insieme creano una miscela che stimola un continuo attento sguardo al cambiamento futuro collegato alla passione della tradizione. Due pilastri portanti della nostra attività saranno i service e la cura dell’effettivo. Circa 500mila euro – chiosa ancora Zanella – sono stati elargiti dal Club Rotary Ferrara Est durante gli ultimi dieci anni alla comunità e ai più bisognosi grazie alle attività di raccolta e sponsorizzazione. Da menzionare lo straordinario progetto, ancora in corso, che vede l’installazione di defibrillatori nelle scuole e in particolari zone della città. Abbiamo un grande progetto nel cassetto, chiamato come ‘la stanza dei sogni’, che vede oggetto il reparto Oncologico pediatrico dell’ospedale Sant’Anna. Parte rilevante del mio programma sarà anche riservata alla collaborazioni con le associazioni di categoria per sempre più rappresentare la vicinanza al territorio e la tutela dei più deboli".