Ruba dei vestiti e fugge con un coltello: denunciato

Fugge dopo avere rubato capi di abbigliamento da un negozio del centro, ma viene rintracciato e trovato con altra refurtiva e un coltello: denunciato uno straniero 25enne. E’ successo domenica scorsa: un giovane scappa da un negozio del centro con il bottino di due giubbotti, cinque maglioni, e due paia di pantaloni, non potendo certo passare inosservato. Le commesse hanno subito dato l’allarme chiamando il 112 e i carabinieri sono arrivati in pochissimi minuti, ma dell’uomo nessuna traccia. Poco dopo i militari hanno però identificato nella zona un giovane che corrispondeva alla descrizione del fuggitivo. Il sospettato non aveva con sé gli indumenti sottratti, ma i militari hanno comunque deciso di approfondire il controllo e lo hanno perquisito. Addosso nascondeva un coltello da cucina e nelle tasche una fede d’oro e degli occhiali da sole griffati. Inoltre, poco distante dal luogo del controllo, appesi a un cancello, i militari hanno anche ritrovato tutti gli abiti rubati ancora con il cartellino di vendita, appesi ad una ringhiera della recinzione di un’abitazione. Al termine degli accertamenti, il 25enne è stato denunciato alla Procura estense per ricettazione e porto abusivo di arma. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari individuati dai carabinieri: la fede era stata rubata in un furto in abitazione, mentre gli occhiali da sole erano stati portati via da un’auto.