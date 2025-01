Rubano una bicicletta e scappano. Bloccati e denunciati dalla polizia

Un arresto per un documento falso usato per l’espatrio e due denunce per furto di bicicletta nel centro cittadino. È il bilancio di una giornata di controlli della polizia di stato. Gli agenti di Ferrara, nella nottata dell’altro ieri vicino alla stazione ferroviaria, hanno proceduto al controllo di una persona che ha fornito una carta di identità che, dopo gli accertamenti, è risultata falsa. Essendo un documento utilizzato per l’espatrio, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal magistrato di turno, è finito nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre una pattuglia della polizia di stato, nella mattinata di ieri, nel centro della città, è intervenuta su richiesta di un cittadino il quale indicava due persone quali autori del furto della propria bicicletta, avvenuto poco prima nei pressi di un esercizio commerciale. Accertati i fatti, il personale della polizia di stato ha proceduto a identificare gli autori del reato. Dopo di che è scattata la denuncia alla competente autorità giudiziaria in concorso per il reato di furto aggravato. Gli agenti, infine, hanno restituito la bicicletta al legittimo proprietario. Continueranno come di consueto i controlli della polizia di stato nel centro per prevenire furti o episodi di microcriminalità. Soprattutto il furto delle bici è ordinaria amministrazione a Ferrara. Una volta venne scoperto un anziano che nascondeva nel garage oltre 50 bici rubate. Si trattava di un italiano contrariamente a quello che si può pensare.