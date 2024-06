Run 5.30. E’ l’ora del benessere . Il podismo sarà una sveglia all’alba

La Run 5.30 torna a Ferrara, 5 km nel cuore della città alle 5.30 del mattino. Il tour 5.30 2023 ‘Love what you are!’, così è stato titolato, arriva a Ferrara. L’appuntamento è per venerdì 21 giugno alle 5.30. I dettagli sono stati presentati ieri, nella residenza municipale, dall’assessore regionale Paolo Calvano, dalla presidente Uisp Ferrara, Eleonora Banzi gli organizzatori di Ginger Ssd, Sabrina Severi e Sergio Bezzanti. Run 5.30 è una camminata non competitiva. Il ritrovo dalle 5 in piazza del municipio venerdì 21 giugno e partenza alle 5.30. "Si tratta di un appuntamento unico nel suo genere – spiega Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara –. Un modo ideale per iniziare la giornata, che pone al centro un sano stile di vita e rispetto dell’ambiente". Un evento ideato dal pubblicitario Sergio Bezzanti e dalla biologa nutrizionista Sabrina Severi. "Ferrara è – prosegue Sabrina Severi – un’ideale cornice per la 5.30, al momento siamo vicino alle 2000 iscrizioni, tornando a numeri registrati prima della pandemia". Le modalità per iscriversi sono sul sito www.run530. Il ritiro della maglia 5.30 ed iscrizioni mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, dalle 10 alle 18, alla Piscina Pastro, in via Pastro 2. "Un’attività ludico collettiva – aggiunge l’assessore regionale Paolo Calvano – che coinvolge la città richiamando molte persone. Ci fa piacere che l’evento sia nato proprio in Emilia-Romagna". Al termine l’incontro con il sindaco Alan Fabbri che ha salutato gli organizzatori. "La Run 5.30 è una manifestazione diventata un punto di riferimento, grazie all’impegno degli organizzatori e alla grande partecipazione. Questa iniziativa ha saputo legare aspetti fondamentali, quali lo sport, la salute, il benessere. Grazie a questa camminata si può vivere insieme la città e le sue bellezze scoprendole alle prime luci dell’alba".

Mario Tosatti