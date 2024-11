Sabato la ’Colletta Alimentare’. Nel 2023 furono 3.767 chili di cibo

Torna a Copparo, sabato, l’appuntamento con la Giornata nazionale della Colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Un’iniziativa importante, durante la quale si potranno acquistare nei punti vendita aderenti alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali. A presentare l’iniziativa, ieri nella sala consiliare del Municipio, sono stati il responsabile organizzativo per la zona di Copparo Angelo Pavan, il volontario della Colletta Alimentare Giacomo Lovo, il responsabile del Centro di Solidarietà Carità di Ferrara Massimo Travasoni, la volontaria della Croce Rossa Italiana Vanna Manzoli, e i rappresentanti della sezione copparese dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Fausto Bonazza (presidente), Mirco Fratucello, Franco Perinati, Decimo Poli, Lino Paparella, assieme al sindaco Fabrizio Pagnoni. "È un momento ormai tradizionale per il nostro territorio – ha affermato il primo cittadino –. Come amministrazione, oltre ad aderire istituzionalmente, cerchiamo di dare visibilità a questa importante iniziativa". "Il più grande gesto di solidarietà che ci viene proposto nel corso dell’anno. È la proposta di un gesto gratuito, che nasce e si rinnova nel tempo", ha sottolineato Angelo Pavan e che a Copparo ha sempre trovato positiva adesione. Nella scorsa edizione sono stati raccolti 3.767 chilogrammi di alimenti, a sostegno delle tre organizzazioni caritative convenzionate, che assistono 844 persone e che nel 2023 hanno distribuito 49.510 kg di cibo.

Valerio Franzoni