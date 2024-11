Sagra del radicchio, volontari a cena: "Duemila coperti e 8mila tombole"

Allo stand gastronomico della Polisportiva "Il Capitello" di Pontelangorino, venerdì scorso, si è svolta la tradizionale cena di ringraziamento dei volontari della Sagra del Radicchio. Oltre 120 i volontari presenti dell’Associazione Turistica Pro Loco Bosco, Gruppo Volontari Bosco, Gruppo Artistico culturale Bosco e di tutte le associazioni del territorio che collaborano e hanno contribuito alla riuscita della 22esima Sagra del Radicchio. Un clima di festa, divertimento e di nuovi rapporti di amicizia che nascono ha accompagnato l’intera serata, giungendo sino al taglio della torta per festeggiare tutti insieme i risultati ottenuti e prepararsi per un nuovo anno fitto di eventi e manifestazioni. "L’aver raggiunto oltre 2.000 coperti e 8.300 cartelle della tombola vendute è solo merito vostro – ha riferito il presidente dell’Associazione turistica Pro Loco Bosco Alessandro Pozzati nel discorso di ringraziamento ai volontari –. Inoltre, è ancora più bello ed emozionante vedere il coinvolgimento delle nuove generazioni. I nostri figli, che non vedono l’ora di entrare nello stand e aiutare il proprio paese. QuestA per noi è la gratificazione maggiore". È stato un momento di ringraziamento anche per tutti gli sponsor che contribuiscono economicamente alla realizzazione delle iniziative, al supporto dell’Amministrazione comunale di Mesola per il patrocinio e i contributi economici, alla Cooperativa C.A.S.A. Mesola per la costante vicinanza e supporto, e alla Polisportiva "Il Capitello" per l’ospitalità e per la splendida collaborazione che si è creata.