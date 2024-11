Sanità, Casaroli:: "Riaprire l’ambulatorio medico a Copparo"

Rinnova l’appello per il ripristino dell’ambulatorio H12 a Copparo, Claudio Casaroli (nella foto), medico di professione e candidato di Forza Italia alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Un servizio fondamentale per la salute dei cittadini, secondo il candidato al consiglio regionale: "L’ambulatorio H12, attivo fino al 2020, ha dimostrato la sua efficacia riducendo del 22% gli accessi al pronto soccorso, offrendo assistenza quotidiana dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. È inaccettabile che un servizio così prezioso finanziato attraverso l’accordo integrativo regionale per la medicina generale, sia stato sospeso all’inizio del 2020, causa Covid, e mai più ripristinato. Con l’introduzione dei Cau e delle nuove figure professionali infermieristiche, il rischio è che si voglia sostituire il medico di famiglia, riducendo il legame di fiducia con i pazienti. Questo approccio – conclude – non solo non risolve i problemi di assistenza, ma grava sulle casse pubbliche".