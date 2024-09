Scompare da casa, trovato morto nel Cavo Napoleonico

La segnalazione della scomparsa di un uomo di 41 era stata diffusa ieri mattina dalle forze dell’ordine di Bologna. Immediate le ricerche anche nelle zone del territorio ferrarese prossime al confine con il bolognese. Nella mattinata è stata rinvenuta la Fiat Punto bianca, di proprietà del 41enne, parcheggiata in prossimità di Ponte Vela, che attraversa il Cavo Napoleonico, nei pressi di via Consorziale, sul tratto che collega Terre del Reno e Bondeno a Casumaro. Da qui l’inizio delle ricerche dei Vigili del Fuoco che sono scesi con il gommone e il ritrovamento purtroppo, intorno alle 13, del corpo senza vita dell’uomo. E’ molto probabile che si sia trattato di un gesto volontario.