Scuola al via tra alcune novità: "Più posti al nido e aula immersiva"

LAGOSANTO

Un’aula nella quale studiare immergendosi in una visione tridimensionale e il raddoppio dei posti al nido sono le novità più importanti per le scuole di Lagosanto nelle quali domani mattina suonerà la campanella per decretare l’inizio dell’anno scolastico. "Nelle scuole secondarie di via Roma - spiega l’assessore alla cultura e pubblica istruzione Alessia Bulgarelli - avremo un’aula immersiva, interattiva e inclusiva della quale potranno fruire gli studenti. Un’aula che consente di poter fare lezione quasi immergendosi nella materia che stanno apprendendo grazie a tre grandi monitor posti su altrettanti lati dell’aula. Una didattica digitale tridimensionale per un miglior apprendimento e più in sintonia con la filosofia della nostra amministrazione ovvero quella di dotare le scuole delle migliori tecnologie per consentire il miglior apprendimento possibile ai nostri ragazzi. Sono quasi 400 gli studenti che frequentano le scuole - prosegue l’assessore - suddivisi, 120 studenti nella secondaria di via Roma, 176 che frequentano la primaria nel plesso di via Anna Frank, 60 quelli della scuola d’infanzia e 40 i posti al nido presso la scuola del Sorriso. Per quest’ultimi grazie a un contributo regionale abbatteremo al massimo il costo della rette per le famiglie che portano i loro bimbi al nido nella scuola del Sorriso, con spazi modulari, completamente ristrutturata dopo le note traversie". Sia nel complesso di via Roma che di via Anna Frank a vigilare sull’ingresso degli studenti, all’entrata e all’uscita ci sono i volontari della Associazione nazionale carabinieri di Lagosanto che garantiscono un servizio molto efficace per tutto l’anno scolastico. Attività che stanno esprimendo da diversi anni, con un impegno settimanale di una decina di volontari con la divisa dell’Anc. Nella frenesia degli ingressi e dell’uscita di scuola garantiscono quella sicurezza indispensabile per la doverosa tranquillità di tutte le componenti scolastiche. "Lunedì (domani mattina, ndr) mi recherò presso le scuole - conclude Bulgarelli - per augurare insegnanti, studenti e personale Ata, un buon anno scolastico e coglierò anche l’occasione per ringraziare i volontari dell’Anc guidati dal presidente Vincenzo Orsini sempre vicini al Comune.

cla. casta.