Scuola di musica di Voghenza. Ecco il concerto di Natale

La scuola di musica di Voghenza in collaborazione con l’Istituto musicale Adriano Banchieri di Molinella, ha organizzato una bella serata all’insegna della musica aspettando il Natale. L’appuntamento è in programma per giovedì 12 dicembre alle 20.30 nella Sala Estense di Ferrara. Si alterneranno sul palco le orchestre giovanili: Musicainsieme di Voghenza, diretta dal maestro Roberto Toschi, l’orchestra Adriano Banchieri di Molinella, diretta dal maestro Matteo Forlani e il gruppo giovanile Bandlab CheesNotto di Vigarano Mainarda coordinato dai maestri Luca Chiari e Andrea Marke. Entrata a offerta libera.