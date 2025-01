Serata amarcord con gli ’Indians’, i tifosi storici della Centese

Venerdì presso il G&G Stadium, si è tenuta una serata speciale che ha riportato in vita la passione e il calore dei tempi d’oro della Centese Calcio. Protagonisti indiscussi dell’evento sono stati gli Indians Cento, il leggendario gruppo di tifosi che animava le tribune negli anni ’80 e ’90, e le Fedelissime, il cuore pulsante del tifo femminile, che con il loro entusiasmo hanno sempre accompagnato la squadra.

La serata ha visto una partecipazione sentita, fatta di racconti, risate, cori e momenti di convivialità, accompagnati dai sapori autentici della cucina emiliana. Non è mancato un toccante ricordo per chi non è più con noi, ma che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo grande gruppo.

Questa celebrazione non è stata solo un tuffo nel passato, ma anche una dimostrazione che la Centese Calcio è molto più di una squadra: è una famiglia, un simbolo che unisce generazioni e che continua a rappresentare con orgoglio la città di Cento.

Oggi la Centese sarà impegnata in trasferta contro la Junior Corticella al campo Biavati. Una partita che si preannuncia impegnativa, contro una squadra profondamente rinnovata rispetto al girone d’andata. Dopo il cambio di guida tecnica, la Junior ha collezionato quattro risultati utili consecutivi, con due vittorie e due pareggi, dimostrando di essere in ottima forma.