Serra di marijuana nell’abitazione. Arresto per un cinquantenne

LAGOSANTO

Nella sua abitazione aveva allestito una serra artigianale per la coltivazione di marijuana. É finito così nei guai un cinquantenne italiano, residente a Lagosanto, arrestato dai carabinieri di Porto Garibaldi per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa. I militari dell’Arma si sono presentati all’abitazione dell’uomo per eseguire un decreto di perquisizione emesso dalla Procura, finalizzato al rinvenimento e sequestro di sostanza stupefacente. Nel corso delle operazioni, l’indagato ha consegnato spontaneamente una piccola quantità di marijuana e hashish, nel tentativo di distogliere l’attenzione dei carabinieri dalla serra artigianale che aveva allestito in casa. Ma i militari non si sono fatti distrarre e l’hanno scovata. All’interno della serra, è stato trovato tutto l’occorrente per la coltivazione dello stupefacente: nello specifico ventilatori, una lampada alogena, pareti ricoperte di carta isolante (tipo stagnola) e numerosi barattoli contenenti complessivamente oltre 700 grammi di infiorescenze di marijuana. Inoltre, è stato rinvenuto tutto il materiale necessario per il confezionamento e la pesatura della droga, in particolare bilancini di precisione e numerosi sacchetti monodose in cellophane. I carabinieri, dunque, hanno provveduto al sequestro della marijuana e dell’intera serra artigianale. A completamento dell’attività, il cinquantenne è stato arrestato, con la concessione dei domiciliari nella sua abitazione su disposizione del pm di turno.

Valerio Franzoni