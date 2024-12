"Serve un piano industriale serio"

"Cento era, tanti anni fa ormai, sulla vetta dell’Italia se si faceva il rapporto tra gli abitanti e il numero di piccole e grandi imprese che c’erano qui. Abbiamo conquistato la testa della classifica a livello nazionale. Non mi ricordo quale ente di ricerca abbia realizzato quello studio. Fatto sta che per giorni tutti parlavano di Cento, del nostro paese. E adesso?". L’interrogativo al quale cerca di dare una risposta Athos Gallerani. "Adesso ecco qui, un’azienda che era un fiore all’occhiello e che sta attraversando un mare in tempesta. E non da ora. C’erano imprenditori che la guidavano, fior fiore di imprenditori. Dov’è un piano industriale serio, concreto?".