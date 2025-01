Sfilata di Befane e calze per i bimbi

Tanti cittadini e visitatori hanno scelto Comacchio per il week end dell’Epifania. Ad animare la città lagunare è stato il tradizionale appuntamento con "A van la vacie", curato dall’associazione Marasue con il patrocinio del Comune di Comacchio. La festa è cominciata dal mattino di domenica scorsa, con l’apertura dei mercatini in piazza Folegatti, mentre nel pomeriggio si è tenuta l’attesissima "Tamplà", la tradizionale marcia delle befane con classici costumi che hanno sfilato per le vie cittadine intonando la nota canzone comacchiese "A van la vacie", coinvolgendo tutti i passanti al ritmo di tamburi costruiti con vecchi bidoni di vernici, pentole, latte e altri oggetti. Sempre spettacolare, inoltre, è stata la calata della befana dalla Torre dell’Orologio che ha visto protagonisti i Vigili del fuoco. Aperto anche il Villaggio di Natale "Comacchioland" al parco della Resistenza, che ha ospitato la proclamazione della Befana vincitrice della sfilata. La festa è poi proseguita lunedì. Alla Manifattura dei Marinati, al mattino, sono state distribuite le calze della befana piene di caramelle e dolciumi ai bambini. E al pomeriggio, il gran finale con lo spettacolo "La befana saluta i bambini" tra piazzetta Luca Danese e il Trepponti: musica, balli, esibizioni di luce e fuoco hanno accompagnato verso il rogo del fantoccio della Befana".