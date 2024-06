Si schianta in moto contro un’auto, gravissimo un giovane

Il ritorno a casa, la moto che affianca e supera un’auto, poi affronta una curva sua via Bologna all’altezza di Chiesuol del Fosso. E qui accade l’imprevisto: una Bmw, quasi alla fine della curva, sta entrando in un cortile. Lo schianto è inevitabile e il centauro, un giovane di 22 anni di Ferrara, finisce a terra, sbalzato a metri di distanza. I primi ad accorrere sul posto sono i vigili del fuoco che effettuano il primi soccorso. Immobilizzano il motociclista che resta cosciente per tutto il tempo, ma dolorante a causa delle gravi ferite. Dopo di che sul posto arrivano il 118 e gli agenti della polizia locale. Il giovane è gravemente ferito ma risponde alle cure dei sanitari. È accaduto ieri intorno alle 19 in via Bologna: la corsa contro il tempo del 118 ha evitato conseguenze più gravi per il 22enne. Una signora ha assistito all’incidente: "Ero in auto quando mi ha affiancato il centauro. Dopo aver superato ha affrontato la curva. Poi dopo pochi secondi ho visto il corpo del giovane a terra".