Sicurezza, la Provincia asfalta tre strade

Da domani prenderanno il via i lavori di nuova asfaltatura lungo le strade provinciali 11 (Ariano-Mesola), 43 (circonvallazione di Mesola) e 68 (di Codigoro), previsti dalla Provincia di Ferrara. Il cronoprogramma parte con un tratto di oltre 1,2 chilometri sulla Sp 43 (circonvallazione di Mesola), terminato il quale si passa alla Sp 11, dove sarà rifatto il manto stradale per un tratto di quasi 1,5 chilometri e infine sarà la volta della Sp di Codigoro dove saranno messi in sicurezza oltre 2,2 chilometri. "L’insieme dei tre cantieri – fanno sapere dall’Ente del Castello Estense - vale un investimento di 420mila euro, interamente finanziati con fondi ministeriali che l’amministrazione è riuscita ad intercettare con la candidatura di tali progetti. Risorse che copriranno, dunque, la messa in sicurezza di circa cinque chilometri di tratti lungo le tre strade provinciali nel quadrante Basso Ferrarese". La ditta esecutrice dei tre cantieri, vincitrice della procedura di gara, è la A.E.B. Costruzioni Generali srl di Villorba (Treviso), che, salvo imprevisti, terminerà l’intero ciclo di interventi entro la prima metà di giugno.