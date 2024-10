Simulazione d’impresa al Florenz. Gli studenti diventano lavoratori

L’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi, il 24 e 25 ottobre, ospiterà un importante evento didattico: i 30 anni del Programma Simulimpresa in Italia (1994-2024). La simulazione d’impresa è un modello pedagogico basato sul learning by doing (imparare facendo), con il quale si può rendere più efficace l’apprendimento. L’impresa simulata è un ambiente di apprendimento in assetto lavorativo, nel quale gli studenti assumono il ruolo di lavoratori, e individualmente o a piccoli gruppi gestiscono tutte le funzioni aziendali (amministrazione e contabilità, acquisti, vendite, marketing, gestione risorse umane, ecc...). Ogni impresa simulata italiana entra a far parte di una rete nazionale di circa 250 aziende virtuali con cui poter effettuare scambi commerciali e tenere rapporti di collaborazione, e anche di un network internazionale di oltre 7.000 imprese simulate nel mondo, distribuite in tutti i continenti e in 42 Paesi. Per ogni nazione, esiste una sola Centrale di simulazione per ogni nazione, che offre tutto il supporto necessario alle imprese simulate di quel paese. In Italia, la Centrale nazionale è a Ferrara, al Centro Studi Opera Don Calabria (Città del Ragazzo). Questo modello didattico è presente da 30 anni in Italia, e questo significativo compleanno sarà celebrato il 24 ottobre. Il giorno successivo, sempre all’Holiday Village Florenz, si terrà una piccola esposizione fieristica realizzata da una quindicina di imprese simulate. Sempre il 25 ottobre, in mattinata, vi sarà una tavola rotonda sul ruolo delle imprese reali nel programma della simulazione d’impresa e sui rapporti tra sistema scolastico e imprenditoriale, e in cui verrà presentato un progetto innovativo di "adozione" di imprese simulate da parte dell’azienda Gescad spa di Argenta.