’SipariOstellato’, parte la stagione

C’è davvero grande attesa per l’apertura di SipariOstellato 2025, che domani (ore 21) si regala la prima nazionale del nuovo spettacolo di Maria Pia Timo, "In tutti i sensi", monologo comico che si perde tra spunti medico-scientifici e pratico-organolettici alla ricerca dei nostri sensi. In un’esclusiva prima nazionale, Maria Pia Timo inaugura la stagione di SipariOstellato. Il nuovo monologo comico di Maria Pia Timo analizza gli spunti medico-scientifici e pratico-organolettici alla ricerca dei nostri sensi.

Tatto, gusto, olfatto, vista e udito, fin da bambini, ci portano ad una scoperta del mondo che è tutta nostra, sempre soggettiva. Ogni senso si può affinare con l’esercizio, ma si può pure perdere con l’età. Il senso di libertà è il sesto senso? Ci sono odori che regalano ricordi, sguardi che smuovo pulsioni, musiche che fanno piangere, piatti che raccontano interi viaggi, carezze che fanno ridere... Infoline: 389-1551656.