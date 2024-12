Sorpreso in un bar ma è ai domiciliari. Scatta l’arresto

Era ai domiciliari ma aveva deciso di uscire per andare in un locale a trascorrere la serata. Peccato che i carabinieri siano passati proprio lì davanti e lo abbiano subito riconosciuto. Il tutto è accaduto nei giorni scorsi in via Padova. Una pattuglia dei carabinieri di Pontelagoscuro di passaggio in quella zona ha notato una ‘vecchia conoscenza’ all’esterno di un esercizio pubblico. I militari sapevano che quell’uomo era agli arresti domiciliari come disposto dal giudice e che quella notte non avrebbe certo potuto trovarsi fuori casa. È stato quindi fermato e accompagnato in caserma dove, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per evasione. Alla fine della nottata è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari a casa propria, come disposto dal magistrato di turno.