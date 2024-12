Spal: mister Dossena ritrova Arena e Nador per la sfida contro l'Ascoli

Soltanto dopo la pausa del campionato, mister Dossena ritroverà buona parte dei giocatori infortunati, ma dal centro sportivo Fabbri comincia ad arrivare qualche notizia positiva per l’allenatore che venerdì sul campo dell’Ascoli potrà contare su un paio di alternative in più. Da diverse settimane, per riuscire ad avere un numero significativo di atleti a disposizione, lo staff tecnico è costretto a inserire nella lista dei convocati almeno tre o quattro ragazzi della Primavera. Dopo Contè, domenica scorsa ha debuttato Tarolli: l’impiego di giovani provenienti dal vivaio è senza dubbio una bella notizia, peccato che spesso e volentieri siano gettati nella mischia in situazioni estremamente complicate, proprio per fare fronte all’emergenza continua che sta diventando normalità. Come detto, l’infermeria comincerà davvero e svuotarsi dopo la sosta natalizia, però mister Dossena può tirare un sospiro di sollievo per Arena.

Il centrale pugliese era uscito a titolo precauzionale nel corso dell’intervallo del match di Gubbio, dove dopo aver portato in vantaggio la Spal con un bel colpo di testa ha iniziato ad avvertire sensazioni poco piacevoli nell’area del flessore che lo ha tormentato a lungo. Così, l’allenatore ha deciso di sostituirlo, con la speranza di aver evitato una ricaduta. Per fortuna così è stato, perché Arena ha ripreso ad allenarsi a pieno regime, e con tutta probabilità venerdì sarà in campo allo stadio Del Duca.

In difesa la Spal ritrova anche Nador, che a Gubbio aveva scontato un turno di squalifica, inoltre a centrocampo tornerà a disposizione dopo le due giornate di stop El Kaddouri. Difficilmente il marocchino verrà utilizzato dal primo minuto, anzi è improbabile. Ma nella ripresa si spera che la sua qualità possa tornare utile, a differenza di quanto accaduto qualche settimana fa a Pontedera.

Niente da fare invece per gli altri infortunati, a partire da Awua e Karlsson. Nel frattempo, per dirigere l’incontro in programma venerdì alle 20,30 allo stadio Del Duca è stato designato Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Iuliano di Siena e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria, e dal quarto ufficiale Domenico Castellone di Napoli.

ACCADEMIA SPAL. La squadra di Leo Rossi, intanto, ha perso 2-0 sul campo del Gatteo Mare il secondo match del triangolare preliminare di Coppa Italia di serie C salutando così la competizione. Nessun dramma per le biancazzurre, che non perdevano una gara ufficiale da quasi due mesi e sono pronte all’immediato riscatto.

s.m.