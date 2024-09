Spettacolo in Piazza Ariostea. Il ’Nuvolari’ fa tappa in città: "Una straordinaria occasione"

Ritornano le auto storiche. Parliamo della tappa ferrarese della 34esima edizione del ‘Gran Premio Nuvolari’, in programma domenica in piazza Ariostea. Un importante appuntamento presentato dall’assessore Francesco Carità, dal presidente di Officina ferrarese Riccardo Zavatti e da Alex De Angelis, pilota e leader della Promotor Classic. La partenza del ‘Gran Premio Nuvolari’ è fissata per oggi da Mantova e finirà dopo mille chilometri e il passaggio atteso nella città estense. Le tappe ufficiali sono Modena, Pistoia, Arezzo e Rimini. Complessivamente saranno trecento gli equipaggi, costruiti tutti entro la fine degli anni ‘70 e metà provenienti da paesi esteri. Questi passeranno in città, a partire dalle 11 di domenica. Le auto, in arrivo da via Ravenna, passeranno per via Caldirolo, solcheranno Porta Mare e arriveranno nel circuito di piazza Ariostea in cui è in programma la prova a tempo. A seguire, le auto storiche proseguiranno per Ercole I d’Este, Largo Castello, corso Martiri della Libertà fino al Castello. "Il passaggio del Nuvolari a Ferrara – così Zavatti – rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare non solo la nostra città, ma soprattutto la tradizione motoristica di cui è impregnata". In occasione della tappa, dalle 9 alle 15 sarà prevista la momentanea sospensione della circolazione per tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al passaggio delle auto.

m.t.