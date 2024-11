"Stage nelle aziende. Ecco la carta vincente"

Angela Lucibello, dirigente scolastica del ’Guido Monaco’ di Pomposa (frazione di Codigoro) commenta con entusiasmo la classifica con l’indice d’occupazione di Eduscopio. Tra gli istituti tecnici economici la sua scuola è al primo posto, con il 75%. Questa la percentuale, una percentuale molta alta, dei ragazzi che una volta lasciati i banchi conquistato l’agognato diploma riescono a trovare un’occupazione in tempi brevi. Il lasso di tempo che viene esaminato è quello di due anni. Un doppio risultato, in un certo senso. L’istituto scolastico ’Guido Monaco’, in questa categoria, era primo anche lo scorso anno con un a percentuale addirittura superiore, anche se di poco (quota 76%). "Un bel primato – sottolinea la dirigente scolastica –, soprattutto se si pensa in quale territorio viene maturato questo traguardo. Il Delta, questa zona della provincia di Ferrara è ormai da anni un territorio fragile per una serie d’aspetti. Il calo demografico certo ma anche l’occupazione. E’ sempre più difficile trovare un posto".

Attorno la crisi che avanza, con licenziamenti e aziende che fanno fagotto per andare verso oriente. "Eppure – afferma – i nostri ragazzi finiscono gli studi e riescono a trovare un impiego, a lavorare nel settore per il quale hanno studiato. Questo obiettivo viene raggiunto anche e soprattutto grazie al forte legame che abbiamo con le aziende del territorio, un legame che porta gli imprenditori a varcare l’ingresso della scuola per raccontarsi, per raccontare come si guida e come si lavora in un’azienda. E che porta i nostri studenti, grazie a stage, a misurarsi con l’economia, per conquistarsi un futuro. Poi dobbiamo mettere in rilievo il ruolo della nostra didattica, all’avanguardia, pronta a misurarsi con la realtà, ad unire nozioni e capacità pratiche".

Mario Bovenzi