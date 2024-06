Stefania Cento e Gianni Drudi. Tormentoni e ballo in piazza

‘Stasera si balla’ è il titolo dello spettacolo di oggi alle 21 con Stefania Cento e Gianni Drudi. Tra canzoni da ascoltare e altre tutte da ballare il duo infiammerà piazza Guercino. "Offriamo al pubblico una serata diversa che accontenterà tutte le età – dice Stefania Cento –: è nata come serata con tutti i tipi di musica da ballo, dal tradizionale a quello di coppia fino alla discoteca. In base al pubblico che avremo davanti, decideremo al momento i brani visto il nostro repertorio vastissimo". Non mancheranno poi i brani storici di Cento e i tormentoni di Drudi. E intanto è uscito anche l’ultimo videoclip di Stefania dal titolo ‘Bella gioventù’, un brano che porta la firma anche di Drudi e con parte delle immagini girate alla Casa della Musica di Pieve di Cento. "È un brano che sicuramente riprenderanno le orchestre per far ballare la gente in coppia – spiega –. Ricorda le canzoni del passato, volutamente molto tradizionale e in controtendenza a ciò che il mercato discografico propone. Credo che per emergere si debba fare qualcosa che ancora non c’è".