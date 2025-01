"Stop ai rifiuti lasciati in spiaggia"

Due tonnellate di rifiuti è il bottino raccolto dalla quarantina di volontari dei Buldozzer Service e di Volano Borgo Antico capitanati da Barbara Simoni, Lazzareno Poltronieri e Marco Ruffato, nell’ambito dell’iniziativa "Tutti insieme per volano" svoltasi sabato mattina. Nel dettaglio del bottino 165 sacchi dei rifiuti, 7 Boe e 500 kg tra ingombranti ovvero reti metalliche, galleggianti, sedie, residui della lavorazione della pesca e altre oggetti abbondanti dalla maleducazione delle persone non sensibili all’ambiente nel tratto che va dal Bagno Cormorano del lido di Volano fino alla foce del Po, per oltre 2 km ripulito completamente. Un bel gesto quello dei volontari per la tutela dell’ambiente.

cla.casta.