Storie sotto l’albero, ecco le ’Scintille di Natale’

VIGARANO MAINARDA

Tempo di festa e di ’Scintille di Natale’. E’ arrivata alla quarta edizione e il programma è rivolto alle famiglie, ai bambini e alle persone di tutte le età. Festività che vogliono rendere tutti protagonisti. Sabato, alla ludoteca comunale ci sarà ‘Piccole storie sotto l’albero’ con le letture di Natale per stare insieme, mentre in Diamantina alle 17, Floricoltura Massari propone "L’Aperitivo di Natale nel Villaggio di Natale". Domenica a Vigarano Mainarda, alle 14.30, Piazza della Repubblica si accende con "La Casa di Babbo Natale", con uno spettacolo e animazioni con il family show Il viaggio del Principe Schiaccianoci. Il centro si accende dei mercatini di Natale, con lo stand della Pro Civitate di Vigarano Mainarda e alle 16 ci sarà l’esibizione musicale della Banda Filarmonica G. Verdi di Cona diretta dal Maestro Roberto Manuzzi, mentre alle 17 saranno accese l’albero e le luminarie. Sabato 14 dicembre poi, la mattina a partire dalle 10.30, alla Biblioteca Comunale ci sarà il Canto di Natale di Charles Dickens, la sonata tra i libri per bambini e bambine, mentre domenica, a Vigarano Pieve, a partire dalle 14.30, in via Mantova c’è "La Casa di Babbo Natale, giochi e spettacoli per bambini, tra cui Un Natale in 500". Prosegue poi il mercatino di Natale, con lo stand della Pro Civitate di Vigarano Pieve.

