Strade, interventi per 300mila euro: "Così diamo una risposta ai nostri cittadini"

La giunta di Bondeno ha dato il via libera al secondo lotto di manutenzioni stradali sul territorio per il 2024. Si tratta di un progetto da 337mila euro complessivi, per un totale di dodici interventi che riguarderanno la posa di nuovo asfalto oppure il ripristino dei marciapiedi o la realizzazione di attraversamenti rialzati. Nel dettaglio, saranno interessate da asfaltature via Argine Traversagno, via Finalese e l’ingresso del cimitero per quanto riguarda il Capoluogo, e poi via Centrale di Santa Bianca, e via Cavo Napoleonico sia in direzione Salvatonica sia verso il confine del comune con Terre del Reno. Ancora, vedranno la posa di nuovo asfalto via Paolecchio a Salvatonica, via Argine Cagnetto a Scortichino e via Anima Condotti all’ingresso di Stellata. Ma non è tutto: alcuni marciapiedi verranno sistemati in via Tasso e in via Vittime dell’11 Settembre, e un nuovo attraversamento pedonale rialzato sarà realizzato in via della Libertà. "Un secondo lotto importante che si aggiunge alle manutenzioni già in corso in altri 24 punti del territorio che portano il totale degli investimenti in asfalti per il 2024 a 730mila euro – sono le parole dell’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Si tratta di dodici interventi particolarmente sentiti dai cittadini, spesso frutto di segnalazioni e richieste alle quali cerchiamo di dare risposte".