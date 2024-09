Street food e spettacoli per dieci giorni

Copparo si prepara a vivere dieci giorni di festa, dal 5 al 15 settembre prossimi, con l’evento "Incrocio Street Food". Buon cibo, musica, sfilate e intrattenimento compongono il ricco programma della rassegna curata da Pro Loco. Si parte, dunque, il 5 settembre alle 19 con la sfilata di cani "Meticci in Passerella" sul palco centrale, mentre alle 21.30 spazio alla musica con Andrea "Poltro Sax" Poltronieri. Il 6 settembre alle 20.30, sempre sul palco centrale, si terrà la presentazione delle squadre della Asd Copparo, mentre alle 21.30 vi sarà il concerto di Alex Mari & the Lovers. Il 7 settembre alle 8.45 è in programma "Uno sguardo sul Paesaggio", il bici-tour. Ricca la giornata dell’8 settembre, con alle 8.30 al Bar Jolly in via Roma il "Dalmo Trofy Motori", alle 11.30 nel vialetto delle Scuole Elementari il motoraduno Lady Biker e due concerti sul palco centrale: alle 15.30 con la Z G Band Rock and Blues e alle 21.30 con True Life Crew. Il 9 settembre alle 20.30 vi sarà la sfilata di acconciature "Hairstyle Future Show", mentre alle 21.30 sarà la volta della tribute band degli 883 "Nient’altro che Max". Il 10 settembre alle 19 appuntamento con moda, con la sfilata "Mamma Captivity".

Valerio Franzoni