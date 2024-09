Street food, giochi e cartapesta. Ecco i settori della Fiera di Cento

CENTO

Da domani all’8 settembre ci sarà a Cento la Fiera firmata Pirene, strutturata su diverse aree tematiche in quanto, dicono ‘è un evento che celebra la cultura, l’artigianato, l’innovazione e il gusto locale, con un programma ricco di eventi e attrazioni che si snodano lungo il Corso del Guercino e le aree limitrofe’. Ci sarà dunque l’area "Costruendo il Carnevale", in via Provenzale e via Cremonino, completamente dedicata all’arte della cartapesta e alla costruzione dei carri allegorici in un laboratorio a cielo aperto, iniziativa riproposta dopo l’apprezzamento degli anni scorsi. Annunciano l’’Area tradizione e gusto del territorio’ in via Matteotti parlando di ‘un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori autentici e delle tradizioni culinarie del territorio con laboratori pratici e l’acquisto di prodotti a km 0’ e l’area ‘Street Food e Corti dei Sapori’ tra via Bonzagni per il cibo da passeggio, il ristorante della Benedetto in Piazzale Lambertini e Corte dei Sapori in piazza Rocca, location tradizionale e riconfermata.

Per l’area ‘Esposizioni, giochi e mostre’ in Corso Guercino ci saranno 80 espositori tra artigianali, agroalimentari e servizi e dal lato dei portici in esposizione la auto storiche dei soci della Scuderia Ferrari di Cento, in Piazza Guercino le attività istituzionali e un’area bimbi gratuita. Infine ‘Sport e Movimento’ con zone sparse per la Fiera dalle sessioni di yoga alle sfide di basket, danza moderna, hip-hop. "La Fiera punta anche a ridurre il suo impatto ambientale, rispettando gli standard Iso 14001 e Iso 20121 – scrive Pirene – L’evento è progettato per essere sostenibile e inclusivo, promuovendo pratiche ecologiche e coinvolgendo attivamente la comunità locale". Gli spettacoli all’interno del contenitore del Settembre Centese andranno da oggi al 14 sul palco della Rocca. Oggi alle 21la Flic Orchestra mentre domani alle 19 inaugura la Fiera, alle 20 Christian Apicella e Filippo Pasquali Pop Rock Acoustic Duo, alle 21,30 Psycho Muse Italian Tribute in collaborazione con Associazione Valentina. Giovedì alle 21.30 c’è Andrea Vasumi in ‘Togliti le mutande che ti devo parlare’, venerdì alle 20 il Mondo del Ballo, alle 21.30 Antonio Casanova in ‘One Magician Show’, sabato alle 20 la Guercino Band, alle 21 la presentazione Bozzetti del Carnevale, domenica alle 18 Recicantabuum, alle 19:45 premiazione Colori in libertà di Avis, 20:30 la Benedetto XIV Basket, alle 21:30 Giorgio Comaschi.

l.g.