’Striscia’ intervista. Zanardi sul ponte Bailey: "La struttura è sicura"

Il candido inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello del telegiornale satirico di Canale 5 è tornato a Codigoro per fare, assieme al sindaco Alice Sabina Zanardi, chiarezza sulla sicurezza del ponte Bailey durante il transito dei mezzi pesanti, che porta alle aziende Eurovo e Amadori. Il ponte in questione, sul quale ogni giorno transitano grossi camion, anche se da qualche tempo il traffico si è ridotto per l’influenza aviaria che ha colpito l’allevamento avicolo di Eurovo, sembra sorretto da un solo pilone, oltretutto piegato in parte e non più a contatto con la struttura in ferro. "Il ponte è sicuro come avevo già anticipato – afferma il primo cittadino – poiché non poggia sui piloni, ma essendo Bailey direttamente sulle sponde. Sono state effettuate ben otto prove di carico lungo tutto l’asse transitabile ed è risultato che può sopportare il passaggio di mezzi pesanti fino a 47 tonnellate". Della presenza del vecchio ponte in pietra di cui sono rimasti solo i due piloni, che hanno suscitato tanto allarme, non si hanno altre notizie ufficiali. "Le due aziende – riprende il sindaco codigorese – convocate nel mio ufficio hanno espresso la volontà di rimuovere i piloni in pietra che sono inutili e stanno posizionando, ad ulteriore garanzia, dei supporti in legno nella parte sottostante il ponte per implementare la sicurezza di chi vi transita, ma sottolineo come le prove di carico fatte dalla ditta Eurovo hanno dimostrato la piena sicurezza di chi vi transita fino alle 47 tonnellate". Infine anche per alcuni cartelli di divieto di accesso dei mezzi superiori alle 45 tonnellate, posizionati all’inizio della struttura in ferro, Alice Sabina Zanardi spiega: "Quando saranno finiti i lavori metteremo a posto tutta la segnaletica per garantire la totale chiarezza a chi vi transita".

cla. casta.