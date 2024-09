Strumentisti bizzarri, pirati e palloncini. Quando il palco è a misura di bambino

Prende il via la nuova stagione del Teatro Ragazzi del Comunale, con un calendario ancora più ricco della precedente edizione. Dodici spettacoli dedicati ai più piccoli in programma da novembre a maggio. Il cartellone si rivolge a un pubblico di bambini e ragazzi che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. "Crediamo profondamente che il teatro sia uno strumento fondamentale di crescita e formazione per i giovani, un luogo dove possono esplorare il mondo, sviluppare la creatività e imparare a guardare la realtà con occhi diversi" spiega il direttore generale Carlo Bergamasco.

Si inizia domenica 17 novembre alle 16.30 alla Sala Estense con ‘I musicanti di Brema’, del Teatro Perdavvero, pensato per bambini dai 3 ai 7 anni. I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senza unghie e un gallo con un’ala rotta i quali, rifiutati dai padroni per via dei loro ‘difetti’, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina. Lo spettacolo coinvolgerà anche le scuole lunedì 18 novembre. Domenica 8 dicembre alle 16.30 in Sala Estense ‘Jim e il pirata’ di Pandemonium Teatro, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni. Un’avventura senza tempo quella di Jim Hawkins, tra duelli e pappagalli che cantano canzoni di mare, alla ricerca del tesoro. La replica per le scuole sarà lunedì 9 dicembre. Il 12 gennaio alle 16.30, sempre in Sala Estense ‘Storia di un palloncino’, di Stilema Teatro, pensato per bambini dai 3 ai 7 anni. Questa storia parla di libertà e di senso di responsabilità, di quel fragile quanto necessario equilibrio tra il bisogno di sognare e la capacità di vivere in società. Replica scolastica lunedì 13 gennaio. Infine, domenica 2 febbraio va in scena alla Sala Estense, alle 16.30 ‘Abbracci’, di Teatro Telaio, per bambini dai 3 ai 7 anni. Una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio: nasciamo in un abbraccio, spesso ce ne andiamo cercando un abbraccio. Replica scolastica lunedì 3 febbraio. Di seguito il calendario completo degli spettacoli per le scuole: ‘Giungla’ di Roberto Anglisani (20 novembre alla Sala Estense, età consigliata 11-18 anni), ‘Toma e Carolina’ di Anfiteatro (26 novembre alla Sala Estense, età consigliata 6-10 anni), ‘Orfeo ed Euridice’ (21 e 22 gennaio alla Sala Estense, età consigliata 11-14 anni), ‘Federico condottiero e la città ideale’ (18 febbraio alla Sala Estense, età consigliata 6-10 anni), ‘A pesca di emozioni’ di Eccentrici Dadarò (17 marzo alla Sala Estense età consigliata 3-7 anni), ‘Il sogno di Tartaruga’ de Il Baule Volante (24 e 25 marzo alla Sala Estense, età consigliata 6-10 anni) e ‘Va, Va, Va, Van Beethoven’ di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (29 aprile al Teatro Comunale, età consigliata 9-13 anni).

Infine, chiude la stagione ‘Mi rendo conto’ di Teatrino dell’Es, il 13 maggio alla Sala Estense (età consigliata 6-10 anni), una presentazione al pubblico dei più giovani delle differenti tecniche di teatro d’animazione o figura, utilizzate da secoli da compagnie girovaghe lungo tutto il territorio nazionale e con influenze culturali provenienti da altri Paesi. Anche quest’anno oltre agli spettacoli, saranno previsti incontri tra lettura e laboratorio pratico teatrale, destinati a tutte le classi della scuola primaria e secondaria grazie al progetto ‘Dentro all’Andrea Chénier’.