Svastica sulla pensilina della Coop

Una svastica disegnata su una pensilina dei carrelli della spesa è apparsa nel parcheggio del centro commerciale ’Il Castello’. L’autore deve avere usato una bomboletta spray di colore nero. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per identificare il responsabile del gesto. Oltre alla svastica, c’è una piccola firma in un angolo. L’autore, dopo aver messo a segno un atto a dir poco deprecabile, ha lasciato un segno di riconoscimento, in spregio alle più elementari regole democratiche. A segnalare il disegno uno dei tanti consumatori: "Me ne sono accorto ieri (l’altro ieri per chi legge) mentre mi recavo a fare la spesa con la mia famiglia. La svastica in bella vista sulla pensilina, campeggiava a pochi metri dall’hub delle consegne delle spese ordinate. Non mi pare che prima ci fosse. È apparsa in questi giorni. Un altro segno dell’ignoranza, che dilaga in tutte le città".