Taglio del nastro al mercatino. In piazza è già tempo di Natale

Per tutto il periodo delle Festività natalizie, il listone di piazza Trento Trieste si trasforma in un unico grande mercatino con le sue casette della Festa del Regalo Confesercenti e del Cna Christmas Village.

Da novembre 2024 e fino al 6 gennaio 2025 i ferraresi e i turisti troveranno il consueto appuntamento con le bancarelle natalizie in piazza Trento Trieste a Ferrara, evento che porta la magia del Natale nel cuore della nostra città. Il lato di fronte a Palazzo San Crispino è caratterizzato dal Villaggio di Natale dei maestri artigiani di Cna con 13 casette dedicate all’artigianato di qualità. Dodici saranno fisse, mentre una ospiterà a rotazione tre artigiani ogni settimana, per un totale di 15 espositori. In continuità col Villaggio, il lato verso la piazza della Cattedrale ospiterà il mercato del Consorzio ‘Festa del Regalo’ Confesercenti con 24 casette colme di idee regalo, dolciumi, oggetti per adornare alberi di Natale e presepi, e tante sorprese per grandi e piccini. Ci sarà uno stand dedicato alla liquirizia. "Anche in questa occasione – sottolinea l’assessore comunale Angela Travagli – le casette natalizie sono il primo segno tangibile del Natale, con oggettistica, statuine, leccornie e artigianato locale". L’inaugurazione dell’area natalizia ieri, alle 17, in piazza Trento e Trieste dove un’atmosfera ha dato ufficialmente il via al periodo più atteso dell’anno. All’inaugurazione Travagli e i rappresentanti delle associazioni Cna e Confesercenti. Un brindisi è stato offerto dalle associazioni di categoria. Il mercatino sarà aperto fino al 6 gennaio 2025 dalle8.30 alle 20.30 nei giorni feriali, con prolungamento fino alle 24 nei giorni festivi e prefestivi.