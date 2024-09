Tanti ’Bla bla bla’ per il tema dei Fantasti100

CENTO

Dopo il secondo posto a parimerito i Fantasti100 annunciano di aver deciso di cambiare completamene stile e per il carnevale 2025 lo fanno con "I bla bla bla … delle false verità !!", un carro, dicono, tra oche e ‘ocaroni’. Festeggiano i 10 anni della società decidendo di cambiare le carte in tavola, senza svelare più di tanto ma che tira in ballo il non saper più distinguere realtà e false verità a scapito di cultura e intelligenza. "Basta emozioni – ha spiegato il bozzetto il presidente Andrea Borghi – quest’anno si cambia completamente. Il carro rispecchia l’andamento della società odierna che viene rappresentata in 5 oche che pur di seguire i vari influencer o i falsi ideali, calpestano la cultura e i propri valori, non guardano in faccia a nulla e si fanno abbindolare da qualsiasi cosa viene sputata fuori da qualsiasi mezzo di comunicazione di massa che abbiamo oggi". Fantasti100 sul palco tutti insieme. "E’ un’inversione totale, con l’uomo che si trasforma in oca perché qualsiasi cosa oggi venga detta, lui gli va dietro e non si cura se sia una cosa vera o falsa – ha proseguito - Non solo dai mass media ma anche dai social. Una parte del carro rappresenterà proprio questo insieme di tv e social, fonte diretta di tutte le cavolate alla quali la società crede ad occhi chiusi"