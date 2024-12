Tavoli imbanditi, vino e canzoni. Osteria Giacobazzi ’apre’ al Nuovo

Domani alle 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara, il nuovo spettacolo del comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi.

’Osteria Giacobazzi’ è l’ultima creazione del comico e attore locale, in collaborazione con il collega Andrea Vasumi, è vedrà il teatro trasformarsi in una vera e propria osteria: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo show ad alcuni ospiti che sono seduti sul palco. Questa non è solo un’osteria, ma un’osteria con spettacolo incluso. Non ci sono il fantasma dell’opera o le divise di velo e cravatta. Qui si parla di tavoli colmi di vino e formaggi, con Giacobazzi e Vasumi che ti servono non solo cibo, ma anche battute e gag comiche. Per intrattenere il pubblico della “loro” Osteria, saranno aiutati dalla musica de iMasa e da Margherita, la sfavillante cameriera cantante, che serve ai tavoli e intrattiene i commensali. Gli ospiti a sorpresa cambiano ogni sera e, tra un boccone e un bicchiere di vino, si esibiscono per il pubblico del teatro. Il bello di questa osteria è che non sai mai chi ti potrebbe passare il sale. Potrebbe essere Maria Pia Timo, Willer Collura, o magari il Mago Simon - che potrebbe far sparire il tuo antipasto in un batter d’occhio. Ogni serata è una sorpresa, come quando peschi nel bollitore delle polpette e invece di prendere una polpetta, estrai un calamaro. Dalla scorsa edizione, ha calpestato il palcoscenico una sfilza di ospiti più lunga della lista di ordinazioni dell’Osteria: tra cui Andrea Mingardi, Danilo Masotti e Silvia Mezzanotte. Che dire, una serata perfetta, questa, se si vuole ridere, mangiare, bere e sentire un pizzico di musica. Giuseppe Giacobazzi torna alle origini, all’Osteria dove virtualmente tutto è iniziato. Il teatro diventa l’Osteria Giacobazzi, una fucina di storie, aneddoti atmosfere e umanità che ha forgiato lo stile di narrazione del comico.

Lo spettacolo è un happening dove si alternano interviste, monologhi classici e nuovi, sperimentazioni, racconti di aneddoti di vita vissuta dal protagonista, performance degli ospiti invitati e qualche sorpresa. Sul palco una decina di tavoli in stile osteria ospitano “personaggi di tutti i giorni”, presi a caso tra il pubblico la sera stessa, e un paio di ospiti passati a trovare il padrone di casa. Lo show è un mix esplosivo, un evento ogni sera unico e irripetibile.

Dopo l'esordio