Taxi abusivi verso i Lidi, autisti denunciati

LIDI

Taxi ’abusivi’ per i Lidi. Sono stati scoperti e sanzionati dalla polizia stradale del distaccamento di Codigoro. Si tratta due autisti che, senza alcun titolo, trasportavano giovani ai Lidi di Comacchio. Proprio negli ultimi giorni si sono intensificati i servizi da parte degli agenti per contrastare il fenomeno dell’abusivismo dell’attività di noleggio con conducente. In particolare, tali servizi sono stati effettuati in orari notturni nella zona dei Lidi dove il fenomeno tende a prendere piede, considerando che, con l’approssimarsi dell’estate, sono tanti i giovani che si recano sul litorale per trascorrere la serata nei locali della movida.

Durante la consueta attività di vigilanza e pattugliamento, tra l’altro, gli agenti avevano addirittura notato volantini pubblicitari dell’attività illegale, distribuiti per strada e nei bar con annessi biglietti da visita. Proprio per queste ragioni, nella notte tra il 1 e 2 giugno, il personale del Distaccamento polizia stradale di Codigoro, ha organizzato un servizio mirato al controllo di veicoli che potessero essere riconducibili a un servizio a pagamento di trasporto persone senza averne alcun titolo, e cio ha permesso di individuare e sanzionare due autisti. Nello specifico, la prima autovettura condotta da un uomo proveniente da una provincia del centro Italia stava trasportando sette ragazzi da Lido di Spina a Porto Garibaldi e San Giuseppe: gli stessi giovani erano già stati accompagnati abusivamente nel viaggio di andata e avevano pagato anticipatamente anche il viaggio di ritorno. La seconda automobile, guidata da un uomo del posto, aveva come passeggere tre giovanissime ragazze, una delle quali minorenne, che stava accompagnando da Lido di Spina a Lido di Pomposa: per il breve viaggio, ognuna delle ragazze aveva pagato 10 euro. Dunque, entrambi i conducenti sono stati sanzionati e i loro veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo, il cui periodo va da due a otto mesi e sarà stabilito dalla Motorizzazione Civile di Ferrara.

La polizia stradale ricorda "che chi usufruisce di questi servizi abusivi alimenta un mercato nero che non tutela i passeggeri, mentre coloro che svolgono regolarmente l’attività di noleggio con conducente utilizzano veicoli idonei e debitamente controllati dalla Motorizzazione Civile, condotti da personale con requisiti soggettivi rigorosamente certificati". Un’importante avvertenza da parte della Polizia Stradale, soprattutto a tutela della sicurezza dei giovani, messi in guardia dai rischi che si possono correre. A contrasto del fenomeno, i servizi di controllo da parte degli agenti continueranno nel corso della stagione estiva.