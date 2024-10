Tecniche di colture sostenibili. I primi diplomati al Master

JOLANDA DI SAVOIA

Al campus di BF Educational a Jolanda di Savoia si è tenuta la cerimonia di proclamazione e conferimento del diploma agli studenti e studentesse del Master di secondo livello in "Progettazione e gestione di sistemi colturali moderni, sostenibili e tecnologicamente avanzati", nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Bologna e BF Educational, con il supporto di Fondazione Alma Mater (Fam). Il corso di studi post-laurea è rivolto alla qualificazione professionale di agronomi esperti in grado di progettare e gestire sistemi colturali all’avanguardia e sostenibili, orientati alla produzione di materie prime destinate prevalentemente all’industria non alimentare, inclusi i biocarburanti avanzati. All’evento, introdotto dal presidente di BF spa professor Michele Pisante e dal Magnifico Rettore di Unibo professor Giovanni Molari, hanno preso parte il direttore del Master professor Andrea Monti, i docenti Claudio Marzadori e Attilio Toscano, e l’amministratore delegato di BF Educational Francesco Pugliese. I casi-studio presentati hanno riguardato i temi affrontati durante il percorso didattico e le esperienze di tirocinio acquisite nelle aziende del gruppo BF. Nel pomeriggio, la proclamazione di conferimento del diploma di Master è stata presieduta dal professor Giovanni Molari, alla presenza dei docenti di Unibo, dei rappresentanti di BF Educational, BF Spa e degli ospiti presenti alla cerimonia. A riceverlo, i dottori Felicia Adduci, Salvatore Cannova, Silvia Caronia, Roberto Mondini, Gabriele Moser, Juan Jose Ortega e Miriana Pipitone. "È con grande soddisfazione che proclamiamo oggi i primi studenti del Master ideato e coordinato con l’Università di Bologna - ha affermato l’Ad di BF Educational, Francesco Pugliese - un percorso formativo unico in Italia per il valore professionalizzante e l’approccio innovativo. Questo Master rappresenta il frutto dell’impegno costante di BF Educational nella formazione e nella ricerca, che ci ha già permesso di lavorare con importanti istituzioni nel campo della cultura e dell’educazione". Il direttore del Master Andrea Monti si è detto soddisfatto di questa prima edizione, "che rappresenta un raro e virtuoso esempio di collaborazione fra impresa ed università, di cui tanto avrebbero bisogno i nostri giovani laureati. È doveroso da parte mia sottolineare l’impegno e l’alta professionalità di BF Educational nel mettere a disposizione strutture, mezzi e personale altamente qualificato, rispondendo a tutte le necessità sorte nel corso del master". Visto il successo della prima edizione del Master, sono aperte le iscrizioni alla seconda: la scadenza 30 dicembre 2024.

Valerio Franzoni