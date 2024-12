Terre del Reno, illuminazione pubblica a Led

Il Comune di Terre del Reno è lieto di informare la cittadinanza che proseguono i lavori di ammodernamento dell’illuminazione pubblica, grazie a un investimento di 90.000 euro per l’anno 2024. Ad oggi, sono stati sostituiti i corpi illuminanti con nuove lampade a Led nelle seguenti strade: via Statale (località Dosso) 31 punti luce; via Statale (presso via Croce) 3 punti luce; via Statale (località Roversetto) 9 punti luce; via 13 Luglio 1814: 8 punti luce. Questi interventi si inseriscono in un più ampio progetto di efficientamento energetico, che ha già visto nel 2023 la sostituzione di 118 punti luce in diverse località del nostro Comune, anche grazie ai fondi del Pnrr. Il prossimo intervento interesserà via Risorgimento, nella località di San Carlo, dove si procederà alla sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia Led.