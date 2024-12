Tommaso Occhi firma con il team Simoncelli: dal sogno alla MotoGp elettrica

Tommy cresciuto con la passione della moto fino alla firma con il team Simoncelli. Questa è l’incredibile storia di Tommaso ‘Tommy’ Occhi, 21 anni di Masi Torello, fin da piccolo amante delle minimoto e con in camera appiccicato il poster del suo mito, Marco Simoncelli. A 10 anni, con la minimoto, inizia a girare in qualche parcheggio vicino a casa, per poi ‘assaggiare’ la pista da corsa a Ripapersico: "Fu proprio da qui – racconta – che cominciò tutto il mio percorso di crescita, tramutando una grande passione in una vera attività sportiva. Iniziai anche a fare i primi campionati giovanili di minimoto con le prime soddisfazioni".

Tommy studia Scienze motorie a Unife, è al terzo anno e la laurea è fissata ad ottobre 2025, si allena due volte al giorno e, per non farsi mancare nulla, fa pure l’istruttore di minimoto e mini Gp. La prima squadra di gara fu dal 2014 al 2018 con il ‘Team Space’. Iniziò con il campionato giovanile ‘trofeo Persico’ e ‘trofeo XFive’, rispettivamente con una vittoria e un buon piazzamento. Nell’anno successivo un trofeo Uisp amatoriale che si teneva in tutta Italia, conquistando un quinto posto.

Il primo vero salto di categoria nel 2017 con il campionato italiano e il trofeo Marco Simoncelli; stesso percorso anche nel 2018, dove si aggiunse anche un europeo nella pista di Franciacorta in Lombardia. Il 2019 ha visto il suo passaggio al Geko Bike Factory, categoria ‘ruote alte’ moto da pista, partecipando al campionato R3cup ed al trofeo Yamaha Ranging, centrando il podio, poi sempre nel 2020 ancora alla R3cup, dove ha duellato fino alla fino per il campionato.

Si passa al biennio al 2021-22, dove il giovane pilota ferrarese partecipa al Civsuper sport 300, con buoni risultati e nel 2023 esordio R7cup vincendo il titolo italiano, mentre nella super finale europea ad Aragon, secondo e quarto nella classifica generale. Nel 2024 un altro R7cup con il team ‘Isernia Corse’.

Poi ecco la chicca: un contratto prestigioso. La firma con il team ‘Sic58 squadra corse’ di Paolo Simoncelli, papà di Marco. Il prossimo anno Tommy Occhi parteciperà al mondiale moto E (elettriche) categoria MotoGp. Un sogno che si avvera. "Marco Simoncelli è sempre stato il mio idolo – spiega emozionato –, ora è un onore aver firmato un contratto con la squadra corse del papà. Il tutto è iniziato da un incontro con Federica Costa e Andrea Lazzarini, che lavorano nel moto sport da anni, i quali mi hanno indirizzato verso il mondiale e poi ho parlato un po’ con Paolo Simoncelli, fino ad arrivare al sogno".