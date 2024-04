Torna la festa dei pesci marinati da domani alla Manifattura

Stand gastronomico, mercatino, incontri, laboratori e percorsi gratuiti. Sono questi gli ‘ingredienti’ dell’ottava edizione della Festa dei Pesci Marinati che, dal 25 al 28 aprile, animerà la Manifattura dei Marinati di Comacchio. Domani alle 10.45 nella sala dei Fuochi è in programma l’inaugurazione ufficiale dell’evento curato dalla Cooperativa sociale Work & Belong con il Patrocinio del Comune di Comacchio e del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Tra gli appuntamenti, verrà riproposto il percorso culturale gratuito "Il lavoro e le barche storiche in Manifattura dei Marinati", curato dalla Scuola Bottega San Giuseppe Odv; sempre domani alle 11.30 al soppalco della Sala degli Aceti, si terrà l’incontro "Living Stones una presenza originale" - Progetto Star-t a cura di Work and Belong s.c.s. in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, mentre alle 16 vi sarà "Alici con gli amici", il laboratorio esperienziale per bambini e famiglie a cura dei Marinati di Comacchio. Alle 17.30 al Casone Donna Bona nelle Valli di Comacchio sarà possibile ammirare la mostra fotografica "Nuovi tramonti a Donna Bona", percorso culturale gratuito a cura di Amici del Parco. Venerdì alle 10.30, invece, nel soppalco della Sala degli Aceti si terrà l’incontro intitolato "Le esperienze di anguillicoltura del prof. Arturo Bellini di Comacchio (condotte in Valle Nuova dal 1899 al 1906) e il problema dello svezzamento delle cieche di anguilla", promosso dalla Consulta popolare San Camillo e Cittadinanza Attiva di Comacchio: un breve excursus storico e presentazione di indicazione di lavoro nella prospettiva del prossimo piano europeo Lifeel di conservazione e ripopolamento dell’anguilla europea, attualmente in pericolo critico di sopravvivenza, che vedrà relatore Giovanni Gelli.

v. f.