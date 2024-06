Torna la Mille Miglia. Tradizione e motori sfilano in centro : "Eccellenza e fascino"

La Mille Miglia cambia percorso ma non abbandona la città estense, registrando così il 41esimo passaggio su 42 edizioni dalla sua nascita. La carovana di auto storiche arriverà a Ferrara nella prima mattinata del 15 giugno, nel corso della quinta e ultima tappa di gara. Oltre al convoglio dei circa 420 esemplari unici prodotti dal 1927 al 1957 e alle 118 Ferrari, ci saranno le auto Full-Electric della Mille Miglia Green (che anticiperanno le storiche) e le Supercar e Hypercar moderne della Mille Miglia Experience. Sara presente anche l’auto a guida autonoma del Politecnico di Milano, del Progetto MIlle Miglia Autonomous Drive. Alla presentazione della manifestazione Mille Miglia Ferrara 2024 - Memorial Cesare Borsetti, che festeggia i 24 anni di ininterrotta collaborazione con l’organizzazione ufficiale, sono intervenuti in municipio il prefetto Massimo Marchesiello, l’organizzatore locale Nicola Borsetti, e rappresentanti delle associazioni di categoria, sponsor coinvolti e rappresentanti del Comune. "La Mille Miglia per tradizione e storia – ha sottolineato Nicola Borsetti – ha sempre garantito uno straordinario impatto mediatico e rappresenta un incredibile veicolo di valori positivi come creatività, pragmatismo, eccellenza, unicità, fascino e tradizione: continuare ad unire Ferrara alla Freccia Rossa della Mille Miglia rappresenta indubbiamente un biglietto da visita esclusivo e un valido contributo a rafforzare la competitività e l’immagine della città".

"In uno scenario in cui dominano continui cambiamenti e una concorrenza molto forte di tante città italiane, anche nel 2024 la città degli Estensi è stata scelta come protagonista; per questo motivo un plauso e un ringraziamento speciale vanno sia a Mille Miglia srl per l’opportunità concessa all’amministrazione che continua non solo a credere ma anche a investire in questa manifestazione".

Due saranno gli equipaggi ferraresi. Con il numero 25 Massimiliano Paglione e Alessio De Angelis sulla Bugatti T37 del 1927 e con il numero 40 Sergio Sisti e Anna Gualandi sulla loro Lancia Lambda Spider tipo 221 Casaro del 1929. "È chiaro – ha dichiarato il prefetto Marchesiello – che Ferrara mantiene alto il livello delle iniziative legate ai motori e questo colloca la nostra città tra le più ambite dagli appassionati del mondo automobilistico. Questo fa bene alla città e alla sua economia. Non possiamo che plaudire a queste iniziative".

La carovana delle auto storiche toccherà il territorio ferrarese giungendo da Bologna poco prima delle 7.30. Le auto svolteranno poi in via Veneziani e continueranno su via Aldo Ferraresi, fino ad immettersi su via Argine Ducale per poi raggiungere il ponte della Pace percorrendo così la nuova via Darsena, svoltando poi in via Bologna e via Kennedy. Dopo l’attività di verifica in piazza Trento Trieste, il gruppo si dirigerà verso le prove cronometrate passando da corso Martiri della Libertà e corso Giovecca raggiungendo piazza Ariostea, e quindi via verso le successive tappe che riporteranno i partecipanti a Brescia.