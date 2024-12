Torna ’Ti porto il Natale’. Tutti gli eventi Pro Loco

Scatta domani "Ti… Porto il Natale", il ricco programma messo a punto grazie al lavoro di Pro Loco e il contributo prezioso delle associazioni e delle frazioni, con tante proposte e iniziative dedicate ai bambini e a tutte le persone che trascorreranno il periodo natalizio a Portomaggiore. Il programma prevede eventi di piazza, culturali e di solidarietà. Tra gli appuntamenti immancabili l’accensione dell’albero di Natale (domani alle 17.30) e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà inaugurata domenica alle 15 e resterà aperta fino al 6 gennaio, dalle 15 alle 19 e dalle 20 alle 22. In piazzetta Ex Duomo ad accogliere i bambini ci sarà il Villaggio di Babbo Natale. Oltre agli appuntamenti dedicati ai più piccoli non mancheranno le proposte gastronomiche, i mercatini e le tantissime iniziative organizzate nelle frazioni. Da tenere d’occhio il calendario delle proposte alla biblioteca Peppino Impastato e il programma delle mostre e delle visite guidate alla delizia estense del Verginese e in Vinaia. Il Centro Ancescao Le Contrade organizzerà diversi appuntamenti: incontri tematici, pranzi sociali e per chiudere l’anno in compagnia il cenone di capodanno. Ci saranno anche laboratori nell’ex Barino di piazza Giovanni XXIII, sabato 14 e sabato 21 alle 15.30. Fondamentale il supporto di Avis, che curerà come sempre gli appuntamenti dedicati alla solidarietà con Telethon.

"Anche quest’anno c’è un’attenzione particolare verso le bambine ed i bambini, che potranno scegliere tra spettacoli, laboratori, letture e tante altre attività", evidenzia il vicesindaco Francesca Molesini. "E’ un programma ricco e variegato – conclude il presidente della Pro Loco, Giovanna Toschi – devo ringraziare i commercianti e gli artigiani portuensi per la loro disponibilità nel supportare e sostenere tutte le iniziative; lo hanno fatto in tantissimi sia partecipando alla cena di finanziamento delle iniziative Natalizie, alla quale hanno partecipato circa 170 persone, sia tramite contributo volontario. Questo ci gratifica molto".

Franco Vanini