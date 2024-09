Tra laboratori, villaggi e sapori. Al parco Massari è Ferrara in fiaba

Due weekend dedicati alle famiglie a parco Massari, tra le atmosfere incantate di "Ferrara in Fiaba". Da domani fino a domenica e dal 4 al 6 ottobre saranno oltre un centinaio le proposte di questa 11ª edizione della manifestazione, tra laboratori, area animazioni, accademie tematiche e villaggi fiabeschi. L’evento, che ha ottenuto un contributo di 5mila euro dall’assessorato alle Politiche per la Famiglia, è organizzato da Share Events assieme a Feshion Eventi, con la partecipazione di associazione Giulia e il sostegno di Confesercenti.

"Siamo felici del ritorno di una manifestazione che, numeri alla mano, è uno dei principali appuntamenti per le famiglie, capace di attrarre al parco Massari migliaia di persone, provenienti anche da fuori dei confini regionali – le parole dell’assessore Cristina Coletti –. Tante le proposte che anche quest’anno compongono un programma variegato e di qualità, pensato per offrire ad intere famiglie, a partire dai bambini piccolissimi, occasioni di svago e socialità". "E’ un evento che si sta consolidando nel corso degli anni e si sta confermando come uno dei festival delle fiabe più importanti d’Italia, viste le tante affluenze da molte città del Paese già annunciate per questa edizione – ha detto Alessandra Scotti di Share Events –. Lo scorso anno abbiamo registrato 40mila accessi complessivi nei due weekend e speriamo di averne altrettanti quest’anno. Il programma è ricchissimo e offre proposte per tutte le fasce d’età, dai piccolissimi di pochi mesi, fino ai ragazzini di 10 anni". Nelle giornate della manifestazione l’ingresso al parco Massari sarà gratuito, mentre alcune attività saranno a pagamento. Il festival si svolgerà dalle 15.30 alle 19.30 i venerdì, e dalle 10 alle 19.30 i sabati e le domeniche. All’interno del parco è attiva anche un’area food fino alle 23.

Jacopo Cavallini