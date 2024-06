"Traffico sulla Diamantina, basta polemiche"

"Dobbiamo penetrare nelle campagne con i nostri mezzi, che sono regolari, assicurati, revisionati. Perchè è tempo di foraggio. Abbiamo tutti i permessi". Così Paolo Lodi, titolare dell’azienda agricola Fratelli Lodi di Mirabello, che produce, disidrata, essica e confeziona foraggi, paglia ed erba medica ribatte alle lamentele arrivate da alcuni residenti della zona di Diamantina a Vigarano Pieve ed in particolare agli attacchi di Francesco Marangoni, titolare di un bar che si affaccia sulla strada. Lodi non ci sta: "Sono mesi fondamentali – sottolinea -. L’agricoltura vive di questo e se sulle nostre tavole ogni giorno c’è latte e cibo, è proprio perché c’è chi lo coltiva, chi lo produce e chi lo trasporta. Siamo stanchi di sentire polemiche e lamentele sul passaggio dei nostri mezzi su via Canal Bianco e nella zona di Diamantina dove insistono alcuni dei più grandi produttori di foraggi. L’agricoltura è anche questo ed è un periodo cruciale per i trasporti in entrata ed uscita dei campi. Senza questo non ci sarebbe agricoltura". L’azienda che ha sede nel comune di Terra del Reno è una delle più importanti del nord Italia ed esporta in tutto il mondo. E’ nata negli anni ‘60 poi, nel 1993 la svolta, con la lavorazione dell’erba medica, con il primo impianto vent’anni fa e il nuovo impianto dal 2019. Ha 40 dipendenti. E’ cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni e ha oggi due aziende parallele : l’ azienda agricola Lodi e una commerciale, la Euro.Me. Pa . Lavora anche con gli agricoltori locali. Alcune delle grandi aziende agricole, almeno tre, insistono proprio nella zona di Diamantina. Se via Canal Bianco è chiusa al traffico, perché si sono verificate alcune frane, ed è in dirittura d’arrivo per essere al centro dei lavori già previsti e finanziati dal consorzio, i mezzi al servizio dei campi’ come spiega Lodi, possono transitare. "Carichiamo quello che quel territorio ha – spiega Paolo Lodi – dal foraggio alla paglia e non abbiamo alternative. La filiera alimentare passa attraverso questo servizio". Poi il contrattacco alle critiche: "Sono polemiche che non fanno bene a nessuno – insiste - . E’ ovvio che in questi mesi il passaggio dei mezzi che trasportano foraggio si è intensificato. Perché la produzione di erba medica si concentra ora e non certo durante i mesi invernali. Abbiamo mezzi regolari, permessi, assicurazioni. Stiamo facendo un lavoro di primaria importanza".

Claudia Fortini