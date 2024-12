Tragedia a scuola: la morte di Davide Benetti e l'inchiesta sul crollo del balcone

Dal ministro dell’Istruzione all’Ufficio scolastico regionale fino alle sigle sindacali degli insegnanti. La notizia della morte di Davide Benetti, maestro di 43 anni della scuola elementare di Ro morto nove giorni dopo il crollo di un balcone durante una gita scolastica, ha fatto rapidamente il giro d’Italia, suscitando sconcerto e cordoglio. Le reazioni si sono susseguite per l’intera giornata di ieri, tutte sulla stessa lunghezza d’onda.

I messaggi. "La notizia della drammatica scomparsa dell’insegnante Davide Benetti ha lasciato smarrita e incredula tutta la comunità scolastica non solo locale" si legge in una stringata ma commossa nota dell’Ufficio scolastico regionale. Nel ricordare "la competenza e umanità del prof Benetti e la stima dei suoi colleghi e alunni", l’Ufficio si "unisce con profonda commozione al dolore della famiglia e al cordoglio del dirigente scolastico, dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti dell’istituto comprensivo di Copparo". Sofferenza e vicinanza a famiglia e colleghi anche la Federazione Gilda Unams. "La morte di Davide Benetti, giovane collega deceduto a seguito del crollo di un balcone settecentesco durante un viaggio di istruzione, pone l’attenzione sulle tante morti sul lavoro che continuano a ripetersi quotidianamente – osserva il coordinatore nazionale della Gilda, Vito Carlo Castellana –. Ci deve inoltre far riflettere anche su come uscite didattiche e viaggi d’istruzione che, ricordiamolo, non vengono retribuiti e sono puro volontariato, mettano gli insegnanti di fronte a enormi responsabilità e grandissimi rischi. Non posso che esprimere la mia sofferenza e la vicinanza di tutta la Federazione Gilda Unams di fronte a questo lutto". Parole commosse anche dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha manifestato "profondo cordoglio".

L’inchiesta. Mentre la comunità si chiude nel dolore per il tragico epilogo di quella gita alla settecentesca villa Rivani Farolfi di Ro, la procura prosegue nel massimo riserbo l’attività di indagine sull’accaduto. La morte di Benetti ha costretto il pubblico ministero Sveva Insalata a rubricare l’ipotesi di reato di omicidio colposo, al fianco di quella di lesioni colpose che permane per la posizione della guida turistica 68enne, rimasta anch’essa ferita nel crollo del terrazzo e ora fuori pericolo. A quanto si apprende, nel registro degli indagati è stato iscritto il proprietario dell’immobile. A breve verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso del maestro, sopraggiunto a nove giorni dall’incidente. È probabile che vengano approfonditi anche anche aspetti legati al ricovero a Cona. Verifiche in corso anche sullo stabile, allo scopo di chiarire se il cedimento del terrazzo sia stato una fatalità o se ci fossero carenze strutturali o di manutenzione.