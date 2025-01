Transizione ecologica. Unife ospite a Expo Osaka. Ecco il progetto Pentrer

"Salvare, potenziare e connettere vite". Questi i pilastri di Pentrer, ‘Public engagement per la transizione ecologica dell’Emilia-Romagna’, progetto che è valso alla cordata di atenei della regione guidati da Unife, un importante finanziamento dal ministero dell’Università e della Ricerca e il pass per Expo Osaka 2025. Pentrer rappresenterà la ricerca scientifica regionale all’interno del padiglione Italia in occasione dell’Esposizione Universale (maggio - settembre 2025), mettendo in evidenza temi, ricerche e risultati al centro dell’Ecosistema territoriale di innovazione dell’Emilia-Romagna (Ecosister), a sua volta finanziato nell’ambito del Pnrr. La delegazione Unife a Osaka sarà guidata dalla rettrice Laura Ramaciotti. "Presentare i risultati Ecosister in un contesto internazionale come Expo significa offrire a cittadini e stakeholder l’opportunità di dialogare sulle sfide attuali e future e co-progettare i modi per affrontarle – commenta Ramaciotti –. La partecipazione di tutti gli atenei della regione vuole inoltre dimostrare come l’arte di generare uno stile di vita felice si innesti proprio nelle università, intese come hub accessibili e aperti agli scambi di conoscenze, tecnologie e competenze con gli altri attori del territorio. Infine, la presentazione di questo progetto alimenterà il dibattito culturale e scientifico sul ruolo della transizione ecologica nelle società contemporanee, attraverso la diffusione di culture della sostenibilità e del benessere, l’innovazione tecno-scientifica, la promozione di nuovi assetti socio-economici, industriali e produttivi".

Pentrer, coordinato dalla Professoressa Paola Spinozzi, si fonda sulla sinergia fra gli atenei della regione: il gruppo dell’Università di Ferrara, composto da Massimiliano Mazzanti, Enrico Bracci, Andrea Rubin, Marco Mancini, Giulia Mattioli, Asia Guerreschi ed Emy Zecca, ha collaborato con i gruppi dell’Università di Bologna, dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Università di Parma, definendo una continuità con il progetto Ecosister - Ecosistema Territoriale di Innovazione dell’Emilia Romagna, finanziato dal Pnrr - Next Generation Eu per supportare la transizione ecologica del sistema economico e sociale.

Attraverso video, stampanti 3D e totem olografici Pentrer offrirà ai visitatori e alle visitatrici di Expo Osaka 2025 l’opportunità di conoscere e confrontarsi in modo interattivo con la ricerca scientifica, coniugando sostenibilità e transizione digitale con il lavoro, il benessere delle persone e la protezione dell’ambiente, in coerenza con gli obiettivi di Expo Osaka 2025, il cui tema è delineare la società del futuro per le nostre vite. In particolare, il sistema olografico che sarà installato dal nostro Ateneo permetterà a visitatrici e visitatori di sfidarsi in un divertente quiz che valorizza i principali risultati della ricerca italiana sulla produzione, lo stoccaggio e il risparmio di energia pulita, la manifattura verde, le soluzioni per la mobilità, gli alloggi e l’energia per una società a zero emissioni di carbonio, l’economia circolare e la blue economy, la tecnologia dei dati e high performance computing.

re. fe.