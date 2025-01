"Treni cancellati e ritardi frequenti. La Regione pronta a intervenire"

"Con il sindaco e i funzionari dell’assessorato regionale ai Trasporti e Mobilità stiamo già affrontando la questione", è la promessa del consigliere regionale del Pd Marcella Zappaterra dopo la segnalazione dei disservizi sulla linea ferroviaria Ferrara-Ravenna da parte del consigliere comunale Pd Roberto Saletti. I disagi sono stati segnalati dagli utenti, molti dei quali studenti, residenti ad Argenta e zone limitrofe, che lamentano l’impossibilità di raggiungere con regolarità Ravenna e Ferrara, una dorsale strategica per la mobilità di studenti, lavoratori e pendolari. I disservizi segnalati includono ritardi sistematici e soppressioni frequenti del servizio senza alcun preavviso; tutti gli standard di puntualità e affidabilità, previsti dalla Carta dei Servizi delle aziende di trasporto pubblico, risultano frequentemente disattesi. "Il sindaco Andrea Baldini è consapevole che i disservizi lungo la tratta ferroviaria Ferrara-Ravenna sono aumentati, inspiegabilmente, causando seri problemi ai pendolari, sia studenti che lavoratori, che in particolar modo da Argenta devono raggiungere i due capoluoghi di provincia. Con Baldini già il 13 gennaio scorso ci siamo parlati per coinvolgere l’assessorato regionale alla Mobilità e Trasporti. Gli uffici sono già a conoscenza del problema e valuteremo l’opportunità di depositare un’interrogazione nei prossimi giorni per dar conto in modo ufficiale di come la Giunta si stia muovendo", riporta la consigliera regionale. La situazione della linea è stata oggetto di frequenti segnalazioni da parte di cittadini e famiglie residenti ad Argenta e nei comuni limitrofi, che lamentano l’impossibilità per i loro figli di raggiungere con regolarità e la giusta tranquillità Ravenna e Ferrara per motivi di studio. Si segnalano in particolare ritardi sistematici, soppressioni di corse e difficoltà a garantire una mobilità regolare e affidabile, compromettendo così la possibilità per gli studenti di raggiungere in orario le scuole e costringendo quindi le famiglie a dover accompagnare i figli con altri mezzi, incrementando disagi economici e organizzativi. I lavoratori si trovano a dover affrontare le stesse criticità, con ripercussioni negative sulla puntualità e sull’organizzazione del lavoro. E ancora: "Considerato che la tratta Ferrara-Ravenna (a differenza di altre linee più complesse da gestire come la Bologna-Portomaggiore, coinvolta in lavori di riqualificazione impattanti) non presenta criticità infrastrutturali tali da giustificare l’attuale livello di inefficienza, è quindi urgente sapere con quali azioni i soggetti competenti intendano risolvere i disservizi segnalati sulla linea ferroviaria Ferrara-Ravenna, con particolare attenzione alle esigenze del comune di Argenta e se siano stati già avviati confronti con RFI e Trenitalia Tper al fine di individuare soluzioni strutturali e organizzative che garantiscano la regolarità e l’efficienza del servizio ferroviario su questa tratta". Infine "chiediamo anche se sia eventualmente prevista l’introduzione di eventuali compensazioni per i disagi subiti dagli utenti della linea Ferrara-Ravenna, in particolare dagli studenti e dai lavoratori pendolari. In generale, reputiamo che vadano garantiti investimenti dal PRIT 2025, il Piano regionale dei Trasporti, e da fondi regionali o nazionali per contribuire a migliorare significativamente la qualità del servizio ferroviario su questa linea".

Franco Vanini