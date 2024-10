Tromba d’aria, lavori su chiese e cimiteri

Sono in corso, oppure hanno concluso l’iter di progettazione, nuove opere di ripristino a seguito dei danni causati dalla tromba d’aria di agosto 2022. Da giorni sono stati avviati i lavori presso il cimitero di Settepolesini, i cui muri perimetrali erano stati completamente abbattuti dalle raffiche di vento, causando peraltro danni considerevoli anche ad alcune lapidi all’interno del camposanto. La ditta Emiliana Restauri, la stessa che sta concludendo le operazioni di restauro post-sisma della Rocca di Stellata, ha avviato i lavori di pulizia e recupero dei mattoni esistenti prima di procedere con la ricostruzione dei muri. Ma c’è di più: l’Amministrazione ha anche approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del cimitero di Salvatonica e del chiesolino commemorativo posto all’incrocio di via Paolecchio con la strada provinciale 19, anch’essi danneggiati dagli eventi atmosferici di due anni fa. L’importo di questi ultimi due interventi ammonta a 22,5 mila euro, mentre complessivamente l’Ente ha stanziato 121 mila euro per la manutenzione straordinaria dei cimiteri a seguito dell’evento calamitoso di agosto 2022.

La tromba d’aria del 17 agosto e i successivi allagamenti del 19 causarono al territorio comunale danni per oltre 40 milioni di euro fra abitazioni, aziende, imprese agricole e patrimonio pubblico. Quasi tutti i cimiteri dell’area Est del territorio sono risultati i più danneggiati dagli eventi atmosferici, con tetti divelti, alberi collassati e muri perimetrali caduti. L’attenzione dell’Amministrazione è stata massima fin da subito anche nel ripristino dei campisanti: dopo gli interventi più urgenti, e dopo quelli alle case, alle industrie e agli immobili comunali, anche i cimiteri sono stati o saranno completamente ripristinati, nel pieno rispetto dei defunti e delle loro famiglie.