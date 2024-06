"Troppi camion sulla Diamantina. Poca sicurezza anche la notte"

"Via Canal Bianco è chiusa al traffico ma ogni dieci minuti in Diamantina passano grossi camion addirittura a velocità elevata. Per noi residenti è un problema di sicurezza ma anche per chiunque si trovi ad affrontare la rotatoria. Sfrecciano a qualsiasi ora del giorno e della notte". Tuona Francesco Marangoni, che con la moglie gestisce il bar di Diamantina. E lancia segnalazioni anche all’amministrazione comunale. "Trasportano per lo più foraggio – racconta – e hanno targhe anche straniere. L’impressione è che usino questa strada per fare meno chilometri. Gli edifici che si affacciano sulla strada, per il peso, tremano al passaggio di questi imponenti mezzi. La notte non ci permettono di dormire – aggiunge Marangoni –. Ho segnalato il problema in comune. Ma nessuno si muove. Il problema resta. Servono più controlli".

La strada è chiusa al traffico da oltre due anni per problemi di frane. Quando il Consorzio completerà i lavori sul territorio di Ferrara, proseguirà su quello di Vigarano. Intanto resta chiusa. "La Polizia locale sta seguendo attentamente la situazione" assicura il vicesindaco Mauro Zanella.

"Abbiamo realizzato servizi e continueremo a farli – conferma il comandante Stefano Ansaloni –. Abbiamo cercato di arginare il fenomeno anche se il problema per ora resta". Al punto che è in itinere un nuovo intervento: "Abbiamo presentato un progetto e chiesto un finanziamento ministeriale che prevede l’istallazione di una telecamera fissa di lettura targhe nella rotatoria – annuncia Ansaloni – La dotazione non è istantanea. E’ stata realizzata la progettazione e la programmazione, ora si va verso l’istallazione". E’ prevista dunque una telecamera di lettura targhe sulla rotonda oggetto della segnalazione di Marangoni e dei residenti. "Abbiamo partecipato e firmato un patto di sicurezza con la Prefettura che prevede una telecamera in quel luogo – conferma Ansaloni –. La nostra attenzione solo con la pattuglia non riesce ad arginare il fenomeno".

Claudia Fortini