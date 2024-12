Trovata senza biglietto fornisce false generalità. Passeggera nei guai

Continuano i servizi della Polizia locale per garantire la sicurezza sugli autobus. Il 17 dicembre scorso, gli agenti della polizia locale in abiti borghesi sono stati impegnati in un servizio congiunto con personale di Tper addetto al controllo dei titoli di viaggio sulla linea 11B. In via Bologna, l’addetto di Tper stava controllando due viaggiatrici di origine pachistana. Una delle due ha fornito regolare abbonamento, mentre l’altra non ha esibito il titolo di viaggio in quanto sfornita. La signora non è inoltre stata in grado di esibire alcun documento, in quanto ha riferito di non averne al seguito.

Alla richiesta del controllore di verificare se nel telefono avesse almeno una foto del documento, la signora ha risposto di non averne. Di conseguenza, il controllore le ha chiesto di scrivere di proprio pugno le generalità sul tablet di servizio di cui era dotato. Dal controllo effettuato, i dati sono risultati inesistenti. Per lei è scattata una denuncia.